22/01/2022

A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Friburgo, prendeu um casal, um homem de 36 anos e uma mulher, de 44, nesta sexta-feira (21/01), pelos crimes de maus-tratos, abandono de incapaz e pelo estupro da filha, que tinha apenas 9 anos na época que os abusos do pai começaram, com conhecimento por parte da mãe.

O pai é acusado de ter estuprado a menina, tendo mantido relações sexuais com ela vários vezes, entre 2017 e 2021. Os abusos começaram quando ela tinha apenas 9 anos e, de acordo com a investigação, o crime foi cometido com consentimento da mãe, que tinha ciência dos abusos e não fez nada para impedir a violência.

Segundo o registro, os crimes maus-tratos e abandono foram contra os dois filhos do casal, a menina, de 9 anos, e um menino, de 3 anos, que foram expostos a situações perigosas, presenciando consumo de drogas pelos pais e por terceiros, em bares e até mesmo em uma “boca de fumo”, além de terem sido deixados a na rua, durante a noite, com frio e fome.

A acusação também traz informações sobre violência física contra os menores, que depois de agredidos teriam sido deixados na casa de uma senhora, que acionou o Conselho Tutelar.

De acordo com a Deam, o acusado possui uma extensa ficha criminal, estando envolvido em outros dois registros de estupro. Já a mulher, além das duas crianças, tem mais 12 filhos, que não estão sob sua guarda, devido ao histórico de negligência e abandono.