Praça das Colônias, no centro de Nova Friburgo, foi adequada para realização de testes de Covid-19 - Divulgação

Publicado 24/01/2022 20:37

A partir desta terça-feira (25/01), a Praça das Colônias, ao lado do Teatro Municipal Laercio Rangel Ventura, no Suspiro, passa a ser utilizada pela Secretaria de Saúde de Nova Friburgo como novo centro de testagem para Covid-19. O local foi escolhido pelo espaço e por estar na área central da cidade, facilitando o acesso das pessoas que buscam pela realização do teste.

No centro instalado na Praça das Colônias serão oferecidos testes rápidos, cujos resultados são constatados em até 15 minutos. Para isso, o espaço foi parcialmente adequado para receber quem está com sintomas da Covid-19 e contará com a assistência de técnicos de enfermagem, enfermeiros e um médico. O atendimento será feito das 8h às 17h, com entrega de fichas até as 15h30.

Também continuam sendo realizados os testes na UPA, em Conselheiro Paulino; em Lumiar e no CT da Via Expressa, em Olaria.