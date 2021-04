Por O Dia

Publicado 28/12/2020

Solidariedade, empatia e amor ao próximo. Essa é a mensagem que Tico Torquarto, de 51 anos, morador do bairro Danon, em Nova Iguaçu, quer passar. Ele criou projeto solidário, sem fins lucrativos, Meu Bairrinho, que visa revitalizar bairros e trazer mais alegria e segurança para as crianças do seu e de bairros vizinhos.

"O projeto surgiu na quarentena. Vi que as crianças estavam muito presas dentro de casa e, quando saiam, não tinham com o que brincar. Nos dias de hoje, elas já ficam presas a celulares e computadores, imagina nesse momento de pandemia em que estamos vivendo! Então, vi uma ótima oportunidade de trazer mais vida ao bairro e ainda alegrar a criançada."

Sem utilizar dinheiro público nem de ONGs, Tico investe sozinho nesse sonho e acredita que o projeto pode salvar vidas.

"Minha ideia é instalar os brinquedos o mais próximo das casas das crianças. Não só no bairro onde eu moro, mas em outros. Vira e mexe acontece um tiroteio. Imagina uma criança dessa no meio da rua, é alvo fácil para uma bala perdida. Os brinquedos estando próximos ou ao lado da residência, a criança tem mais chances de correr para dentro de casa ou do amiguinho e se abrigar."

Tico conta que as madeiras e paletes usados são reciclados e de reflorestamento. "Não adianta fazer o bem para o homem e agredir a natureza. Usamos material reciclado e de reflorestamento e até a tinta que usamos é feita em casa, à base de misturas e pigmentos", revela.

Quem pensa que Tico fez tudo sozinho, está muito enganado: ele contou com a ajuda de mais dois voluntários no processo de montagem, seu colega de bairro Denilson e seu sobrinho Anderson Gonçalves.

"Fomos só nós três, desde buscar a matéria prima até a montagem. E o resultado final que vocês estão vendo, as pessoas nos chamam de loucos, pois faça chuva, faça sol, nós estamos aqui pintando e montando os brinquedos, dizem que não estamos ganhando nada com isso, mas o que importa para nós não é o financeiro, é saber que estamos fazendo a nossa parte, contribuindo para a melhora do bairro e a segurança de nossas crianças. Isso sim é o nosso verdadeiro ganho."

O projeto não se limitou só ao bairro onde Tico mora. Além do Danon, Palhada, Ouro Preto, Valverde e Rodilvania foram agraciados com os brinquedos.

"Espalhamos nossos brinquedos por diversos bairros. O prefeito viu de perto nosso projeto e ficou maravilhado como, com tão pouco, conseguimos fazer muito. Eu gasto em média 50 reais para fazer o kit que contém um balanço, uma gangorra e um banquinho. Estou torcendo para que a prefeitura invista na gente, seria um sonho realizado ver esse projeto em todos os bairros de Nova Iguaçu", finaliza Tico.