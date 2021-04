Por O Dia

Publicado 28/12/2020 00:00

Na semana do Natal, Nova Iguaçu sediou o Encontro das Misses, evento realizado para reunir os belos e belas da Baixada Fluminense. A reunião, que aconteceu seguindo todos os protocolos de segurança para combater o avanço da Covid-19, reuniu 40 candidatos a concursos estaduais, incluindo participantes dos municípios de Queimados, Mesquita, São João de Meriti e Nova Iguaçu, entre outros.

O Miss Nova Iguaçu é realizado sob a organização de Noemi Rosseto há 13 anos, trazendo o tradicionalismo dos concursos de beleza e levando o nome do município para ótimas colocações em etapas estaduais, nacionais e internacionais. Este é o caso da bela Nicole Moura, de apenas 4 anos, que conquistou a faixa de Miss Infantil Universal 2013, no Peru, após vencer o Miss Nova Iguaçu, Miss Estado do Rio de Janeiro e Miss Brasil. Além dela, outras iguaçuanas conquistaram a coroa internacional, entre elas Beatriz Farias (2015) e Alice Araújo (2019).

"O objetivo do concurso é abrir oportunidades para as meninas que sonham com esse mundo encantado das misses e levá-las a experiências únicas representando sua cidade", define Noemi.

E o envolvimento de Noemi nesse mundo da beleza começou após ela ser convidada pela organização do então Miss Estado do Rio de Janeiro Universo, quando o reinado de sua filha Vanessa Rosseto chegava ao fim, no início de 2008. Vanessa, que já era modelo e bailarina internacional, passou uma temporada modelando em São Paulo e viajou para países como Índia, China, Dubai, Estados Unidos, Tailândia, Malásia e México. Sempre que possível, Vanessa apresentava o concurso em Nova Iguaçu e preparava as candidatas.

"Como iguaçuana, me sinto no dever de ensinar técnicas e dar dicas para essas meninas da região que têm tanto potencial. Muitas delas não sabem nem como começar a carreira. Fazer parte desse desenvolvimento pessoal e profissional, não tem preço", afirma Vanessa.

Muitas personalidades já passaram pelo concurso, como a atriz Carla Nunes; a modelo internacional Clara Torres; e as influenciadoras Luana Aguiar e Gabriela Borba. Outras participantes também seguiram firme na carreira de Miss e modelo, como a atual Miss Nova Iguaçu Keila Campbel, terceira colocada no Miss Rio de Janeiro CNB.

Em 2016, Dan Nascimento, que é assessor de imprensa e colaborador do Miss Nova Iguaçu, entrou para a coordenação dos eventos estaduais e, atualmente, junto com Noemi, coordena o Miss e Mister Rio de Janeiro Pró Beleza, e o Miss Grand Rio de Janeiro, franquia de um dos maiores concursos de beleza do mundo, o Miss Grand International, sediado na Tailândia. Além dessas competições, Noemi e Dan se preparam para para realizar, no próximo mês, o Miss Teen Universe, para candidatas com idade entre 3 e 17 anos.

"No próximo ano, teremos muito trabalho. Serão três grandes concursos estaduais coordenados por nós. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa história e, junto com a Noemi, poder realizar sonhos e dar oportunidade a muitas meninas que sonham com o título de miss", comemora Dan.

Os concursos visam também o social: através do projeto Beleza do Bem, os candidatos arrecadam brinquedos e alimentos que, posteriormente, são doados para instituições e ONGs.