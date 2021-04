Shopping de Nova Iguaçu recebe Feira de Livros

Por O Dia

Publicado 30/12/2020 00:00

Os amantes de leitura têm mais um espaço para encontrar aquele livro especial, com preços a partir de R$ 10. A Feira de Livros do TopShopping acontece, até o dia 2 de fevereiro, na Praça de Eventos, no 1º piso.

Clientes que circularem por lá vão se deparar um acervo com opções para todas as idades. Com variedade de títulos nacionais e internacionais, de gêneros variados, o objetivo é estimular a leitura e o acesso ao livro.

TopShopping

O horário de funcionamento é de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 13h às 21h. Com entrada gratuita, o TopShopping está localizado na Avenida Governador Roberto Silveira 540, no Centro de Nova Iguaçu. Mais informações pelo telefone 2667-1787.