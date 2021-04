Por O Dia

Publicado 31/12/2020 00:00

Toda mulher está sempre em busca de novas técnicas de beleza. E foi isso que uma moradora de Nova Iguaçu encontrou: uma forma de acabar com os tão temidos buraquinhos na pele, as celulites. Simone Soares trabalhou durante quase 15 anos como fisioterapeuta na rede pública e há alguns anos mudou para a área de estética. Após passar um tempo atendendo em domicílio e em um quartinho no apartamento de sua sogra, atualmente tem uma das mais bem equipadas clínicas de estética da Baixada Fluminense.

Ela desenvolveu e patenteou uma técnica para eliminação de celulite que dispensa o uso de aparelhos e máquinas. Dividido em cinco sessões, o método elimina de forma manual as famigeradas inflamações fazendo com que não voltem mais.

"Através de muito estudo e dedicação, cheguei ao resultado final do protocolo que é essa técnica 'Método Simone Soares'. Patenteei e só eu e as profissionais dos cursos que ministro podemos usar. Ou seja, é algo único", comemora a especialista.

Simone explica que as celulites são um processo inflamatório do corpo. A profissional garante que, com o procedimento, consegue quebrar a célula de gordura da celulites, gerando assim um processo de desinflamação. A reação do corpo é aquela forma redonda e furos nas pernas e glúteos.

Ela informa que já na segunda seção é possível ver uma grande diferença. Porém, não adianta só fazer a técnica se não tiver uma boa alimentação e restringir alguns alimentos. "Celulite é um problema hormonal da mulher, não adianta só fazer a minha técnica, têm que ter uma boa alimentação, restringir alguns alimentos, como frituras e refrigerantes, que acabam alterando e causando essa inflamação", afirma.

Tamanho sucesso fez com que a profissional que atendia a domicílio montasse uma ampla e moderna clínica na Baixada Fluminense. A fama do procedimento desenvolvido por Simone chegou aos ouvidos das famosas que hoje se deslocam até lá para perder as celulites. Simone já atendeu a funkeira Valesca; a atriz Nívea Stelmann que, atualmente, mora nos Estados Unidos; e Adriana Bombom, que não perde uma sessão com a profissional.

"Conheci a Simone através de amigas em comum. Um belo dia, perguntei a uma delas qual o tratamento que ela fazia pois o bumbum estava lisinho, sem nenhuma celulite, e ela me indicou a Simone. Me preparei o Carnaval todo com ela para fazer bonito na Avenida e, ano que vem não será diferente. Eu já disse para a Simone que vou até o outro lado do mundo atrás dela. Essa técnica que ela criou é única e indico para todo mundo", elogia Bombom.

