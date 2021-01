Estação de tratamento Divulgação

Por Bruna Fernandes

Publicado 26/01/2021 00:00

Mais de 5 mil famílias foram beneficiadas com o fim das obras do sistema de esgotamento sanitário que começa no bairro Jardim Alvorada e vai até o bairro Ouro Verde, em Nova Iguaçu. O serviço coloca a Cidade com o mais alto índice de tratamento de esgoto da Baixada Fluminense.

A rede instalada faz a captação do esgoto de mais de mil residências e desemboca na Estação de Tratamento (ETE), situada à Rua Coronel Bernardino de Melo, nº 5.475. A iniciativa melhora a qualidade de vida dos moradores de várias localidades, além de beneficiar o meio ambiente.

O secretário de Obras da Prefeitura de Nova Iguaçu, Cesar Mariano, destaca a importância do serviço, principalmente neste século em que o mundo inteiro intensifica o olhar para os cuidados com a vida e a natureza.

- A conclusão das obras do sistema de esgotamento sanitário ligando a rede dos bairros Alvorada e Ouro Verde, com a interligação à ETE na Bernardino de Melo, não apenas contribui para melhorar a qualidade de vida de mais de 5 mil famílias, de várias localidades, e ainda gera benefícios para o meio-ambiente”, ressalta o secretário.

Ainda, segundo ele, se leva em consideração que o esgoto oriundo de 1.100 residências passa a ser tratado e, sendo assim, evita a poluição e socorre a vida da natureza. “Com isso o nível de tratamento de esgoto sanitário de Nova Iguaçu cresce para algo em torno dos 22%, o que representa o maior índice de tratamento entre os municípios da Baixada Fluminense”, admite.