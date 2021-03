Por O Dia

Publicado 02/03/2021 00:00

O programa Governo Presente chega, hoje, à Baixada Fluminense. Até sábado, o governador em exercício, Cláudio Castro, e secretários de Estado transferem seus gabinetes para inaugurar espaços importantes para a população, como o Restaurante do Povo de Duque de Caxias, a ampliação do Terminal Rodoviário de Nova Iguaçu, a Companhia Destacada da Polícia Militar em Belford Roxo e a primeira Casa do Trabalhador da Baixada em Seropédica. Também serão realizados repasses para as secretarias de Saúde de municípios.

No primeiro dia de agendas, em Nova Iguaçu, o Fórum de Prefeitos e Secretários da Baixada Fluminense marcará também a sanção do Projeto de Lei 3.488/21, que cria o Supera Rio. O programa, de autoria do presidente da Alerj, André Ceciliano, prevê auxílio emergencial de até R$ 300 para a população em vulnerabilidade social.

O Fórum de Prefeitos e Secretários da Baixada será realizado na Firjan. Na ocasião, será apresentado o Projeto Arco Seguro, idealizado pela federação para articular melhorias de conservação e de segurança ao Arco Metropolitano (BR-493).

Além da participação no Fórum e da assinatura do Supera Rio, o governador, no primeiro dia do Governo Presente Baixada, visitará o Hospital Modular e irá inaugurar as obras de reforma e ampliação do Terminal Rodoviário de Nova Iguaçu, antiga reivindicação dos moradores.

"O Governo Presente vai fortalecer o diálogo com as lideranças da região. Além das obras, a ideia é criar uma força-tarefa para destravar a economia local e gerar emprego e renda. A nossa comitiva vai percorrer todas as 13 cidades da Baixada Fluminense: Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, Belford Roxo, Guapimirim, Magé, Duque de Caxias, Itaguaí, Queimados, Japeri, Paracambi, Seropédica e São João de Meriti", detalhou Castro.

Nas cidades de Mesquita, Nilópolis e Belford Roxo, amanhã, Castro visita Clínicas da Família, entrega um núcleo da FIA (Fundação para a Infância e Adolescência) e inaugura oficialmente a Companhia Destacada do Roseiral, respectivamente.

O governador vai anunciar repasse de recursos para a reforma do Hospital Municipal José Rabello de Mello, em Guapimirim, na quinta-feira. Já em Magé, será lançada a nova linha de crédito do AgroFundo para produtores agrícolas. No evento, também serão entregues cheques para agricultores já beneficiados com o programa de financiamento.

No município de Duque de Caxias, também na quinta, o governo inaugura o Restaurante do Povo, que vai servir almoço a R$ 1 e café da manhã a R$ 0,50. A cidade também vai ganhar uma nova Estação de Tratamento de Água em Campos Eliseos, que beneficiará 20 mil famílias.

Na sexta-feira, Castro vai ao Porto de Itaguaí, onde se reunirá com representantes de grandes empresas e trabalhadores locais. Ainda na cidade, lança o início das obras de revitalização da RJ-099 à Avenida Presidente Dutra. Já em Queimados visita o distrito industrial. Em Japeri, inaugura o Centro Especializado no Atendimento à Mulher (CEAM). No município de Paracambi, lança editais de apoio a projetos culturais. Os moradores de Seropédica ganharão a primeira Casa do Trabalhador da Baixada.

No último dia do programa, sábado, na cidade de São João do Meriti, será inaugurado um núcleo da FIA e iniciadas as ações do programa Limpa Rio. O projeto ambiental vai retirar mais de 94 mil metros cúbicos de sedimentos do Canal Auxiliar do Rio Sarapuí, do Pavuna-Meriti, Canal Vilar dos Teles e Pavuninha.