Obras em rio de Santa Eugênia estão em fase final de conclusão fotos Renato Fonseca / PMNI / Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 00:00

As obras de canalização e urbanização do canal do Extra, no bairro de Santa Eugênia, estão praticamente concluídas. A intervenção realizada pela Prefeitura de Nova Iguaçu tem como principal objetivo reduzir transbordamentos do canal, beneficiando moradores da região e das localidades vizinhas, como Chacrinha e Bandeirantes. Duas vias de Santa Eugênia ainda estão recebendo manutenção asfáltica. A obra do rio começou no dia 9 de março do ano passado e deve ser entregue em breve.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura de Nova Iguaçu (SEMIF) já concluiu a fixação e pintura de guarda-corpo, colocação de bancos de concreto, plantio de grama, execução de pavimentação em pisos de calçadas e rampas de acessibilidade. Ainda falta a colocação de algumas grades no local e concluir o trabalho de paisagismo e arborização urbana, além de pequenos retoques (acabamento fino). A ponte que dava acesso ao bairro Chacrinha deu lugar a uma passagem de concreto totalmente nova, mais larga e segura. Antes só passava um carro por vez. Também foi instalado um playground e uma academia da terceira idade.

De acordo com técnicos da secretaria, já foram executados no canal obras de canalização em concreto armado e a rede de esgotamento sanitário com tratamento por meio de fossa (filtro). "Essa obra era um desejo antigo dos moradores. Estamos oferecendo lazer, mas nossa principal meta era reduzir o risco de transbordamento do rio. O morador ganha em qualidade de vida e tem seu imóvel valorizado", afirmou o prefeito de Nova Iguaçu, Rogerio Lisboa.

Além da intervenção no rio, Santa Eugênia ganhou recapeamento na Rua General Rondon, a principal do bairro, e na Rua Vereador Luiz Carlos de Freitas, onde fica o Conjunto Roberto Silveira.

Morador de Santa Eugênia há 30 anos, o bombeiro militar Ênio de Almeida Pessoa de Melo, de 56 anos, disse que está ansioso para que a obra seja entregue e vê com bons olhos a redução da possibilidade de transbordamento do canal.

"Muita gente jogava lixo no rio e nos dias de temporal isso aqui enchia. Essa obra não saía do papel e hoje é uma realidade. Esse espaço novinho me deu vontade até de voltar a fazer exercícios físicos. Vou usar a academia da terceira idade que foi implantada ao longo do canal. Eu vou fazer caminhadas aqui, que já está conhecido como a orla de Santa Eugênia", brincou Ênio, avisando que vai fiscalizar para nenhum morador jogar lixo ou entulho no entorno do rio.

