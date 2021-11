Polícia Civil prende 17 pessoas por golpe em empréstimo consignado - Divulgação

Polícia Civil prende 17 pessoas por golpe em empréstimo consignado Divulgação

Publicado 24/11/2021 20:40

Policiais Militares da Operação Nova Iguaçu Presente recuperaram, nesta quarta-feira, uma moto roubada, que estava sendo anunciada em um site de vendas na Internet. Um suspeito foi preso durante a ação e levado para a Delegacia do Centro de Nova Iguaçu, onde foi autuado por roubo.

O caso teve início quando os agentes foram abordados pela vítima de roubo durante patrulhamento na Rua Hermida Cerbino. O homem informou que havia sido assaltado três dias antes e teve sua moto roubada. Posteriormente, ele viu que partes do veículo estavam sendo anunciadas para venda pela internet.

Ele, então, entrou em contato com o suposto vendedor e marcou encontro no Centro de Nova Iguaçu. Os policiais então pediram reforço e realizaram um cerco no local do encontro e após a chegada do suspeito, a vítima do roubo reconheceu o homem como a pessoa que o assaltou. Os policiais então o abordaram e deram voz de prisão.

O criminosos foi levado para a delegacia, onde foi identificado como A Fernando Rego da Fonseca. Ele foi autuado pela prática de roubo e indicou o local onde a moto estava, permanecendo preso.