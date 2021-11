Último dia do 'Mulheres Discutindo a Identidade Negra' é nesta quinta-feira, em Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 24/11/2021 21:54

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Nova Iguaçu dá prosseguimento, nesta quinta-feira, ao evento 'Mulheres Discutindo a Identidade Negra'. Realizado em parceria com a Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (Fenig), a ação promove palestras sobre direitos da mulher, oficinas em alusão Mês da Consciência Negra,

O primeiro dia do evento, na última segunda-feira, contou com atividade musical e palestras sobre a história de mulheres negras que mudaram o mundo, identidade feminina e processo de construção da autoestima, oficinas de artes e criação de estandartes, de maquiagem e autocuidado, escrita e produção de rimas e hip-hop.

Idealizadora do projeto, a professora da rede municipal de Nova Iguaçu, Marize Conceição, faz um trabalho de construção da identidade com as meninas nas escolas públicas e estende essas ações.

“Acredito que as mulheres podem mudar o mundo. Nós precisamos estar juntas, em rede. Trazer esse trabalho com mulheres que têm uma história de vida, muitas em situação de vulnerabilidade social, constrói novas perspectivas. Elas entendem que não estão sozinhas”, disse.

O Mulheres Discutindo a Identidade Negra acontece no Cras Maxambomba, que fica na Praça Santos Dumont, no Centro de Nova Iguaçu.