Guarda Ambiental interditou lixão clandestinoDivulgação

Publicado 30/12/2021 16:22

Agentes da Guarda Ambiental realizaram uma operação e interditaram um lixão clandestino no Bairro Rodilândia, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Os autores do despejo irregular de resíduos foram identificados e intimados a retirarem o lixo do local.

A ação dos agentes foi organizada após a corporação receber denúncias de moradores da região sobre o suposto depósito clandestino de resíduos sólidos na Rua Perlita. Ao chegarem no local, os fiscais constataram vários materiais recicláveis ensacados e dispostos no final da rua citada.

Os responsáveis foram encontrados e informados da infração ambiental que estavam cometendo. Eles foram intimados a retirarem o material mediante risco de multa.

Em outra ação, a Guarda realizou visita em obras irregulares que foram embargadas para constatarem o cumprimento das medidas de embargo. Um dos locais visitados foi no Bairro Nova América, na rua Maracanã, região popularmente conhecida como Monte das Oliveiras. O local permanecia sem nenhuma atividade.