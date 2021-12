Diretores de concessionária participaram de ação social em Nova Iguaçu - Divulgação

Diretores de concessionária participaram de ação social em Nova IguaçuDivulgação

Publicado 30/12/2021 17:18

A nova concessionária de água e esgoto de Nova Iguaçu participou, nesta semana, de uma ação social em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Diretores da empresa fizeram entrega de brinquedos para crianças atendidas pela Sociedade Filantrópica São Vicente, conhecida como Patronato, que atua há mais de 60 anos com crianças do município, através de programas educacionais, culturais e sociais.

Os diretores Luiz Fabbriani e Vitor Hugo, responsáveis pela operação em Nova Iguaçu, conheceram a instituição durante o período de operação assistida e se prontificaram em apoiar a organização através de uma iniciativa pessoal, levando carrinhos e bonecas para serem entregues durante a festa de Natal.



“Antes de começarmos as operações, fomos muito bem recebidos pelo Patronato e ficamos impressionados com o trabalho realizado aqui. É muito gratificante apoiar o desenvolvimento de programas e projetos com potencial de transformação social, que contribuam para elevar os índices de desenvolvimento humano de Nova Iguaçu. Nossa missão como gestores é contribuir com a qualidade de vida da população através da água, mas também sabemos que podemos somar forças para irmos muito além do saneamento básico, através de simples gestos individuais como este”, afirmou Fabbriani.



O Patronato é referência na assistência aos segmentos populacionais vulneráveis na qualidade de centro de referência em educação e assistência social. Para o Presidente da Instituição, Antônio Alpino, as contribuições são peças fundamentais no atendimento às famílias cadastradas.

“A parceria nos ajuda a manter o sonho de transformar e impactar o futuro de tantas crianças com uma educação gratuita de qualidade, além de garantir a sustentabilidade da instituição. Esses brinquedos serão entregues na nossa festa de Natal e irão nos ajudar a encerrar o ciclo de 2021 com chave de ouro e muita alegria”, disse.