Prefeitura de Nova Iguaçu concedeu auxílio-tecnológico para professores da rede municipalDivulgação

Publicado 30/12/2021 17:49

Os professores da rede municipal de Nova Iguaçu estão recebendo um auxílio tecnológico no valor de R$ 2 mil em dinheiro, para a aquisição de equipamentos de tecnologia da informação, como tablets, smartphones, desktops ou notebooks. O valor começou a ser creditado na última quarta-feira.



A medida irá incentivar o uso da tecnologia como ferramenta pedagógica no processo de aprendizagem moderno e promover a inclusão e equidade entre os profissionais, além da valorização dos professores municipais. Segundo o prefeito de Nova Iguaçu, Rogerio Lisboa, os equipamentos serão fundamentais no dia a dia dos educadores.



“O auxílio tecnológico vai assegurar a continuidade das aulas por meio do ensino remoto ou híbrido, imposto em decorrência das medidas de enfrentamento e propagação da pandemia. Além disso, poderá ser utilizado durante as capacitações oferecidas pela Secretaria Municipal de Educação e pela Casa do Professor para o aprimoramento da qualidade de ensino dos nossos estudantes”, disse.



A aquisição dos equipamentos e sua comprovação devem ocorrer no prazo de até 120 dias após o recebimento dos recursos. Após efetuar a compra, o beneficiário deverá acessar a página da Secretaria Municipal de Educação - SEMED (http://www.novaiguacu.rj.gov.br/semed/ativostecnologicos/) para preencher declaração e anexar a nota fiscal eletrônica em seu nome ou comprovante de pagamento, também em seu nome.



Em caso de eventual sobra do valor do auxílio, o beneficiário poderá comprar acessórios tecnológicos compatíveis com o equipamento adquirido, tais como fone de ouvido, mouse e caixa de som. Qualquer resíduo do montante deverá ser devolvido aos cofres municipais.



“Medidas como o auxílio tecnológico reforçam o nosso respeito aos profissionais da educação e, sobretudo, o compromisso com o desenvolvimento de uma educação de qualidade para nossos alunos”, afirma a secretária municipal de Educação Maria Virgínia Andrade Rocha.



Todas as informações sobre o auxílio tecnológico estão no decreto nº 12.574 de 21 de dezembro de 2021 e na Resolução SEMED nº 08 de 21 de dezembro de 2021, publicados na edição desta quarta-feira (22) do Diário Oficial da Prefeitura de Nova Iguaçu.