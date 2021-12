Equipes prestam assistência a famílias de Comendador Soares - Divulgação/PMNI

Publicado 30/12/2021 19:38

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) enviou equipes para o bairro de Comendador Soares, um dos locais mais afetados pela chuva. Membros da estiveram no local oferecendo auxílio às famílias afetadas, fazendo visitas às casas e oferecendo suporte com colchonete, cesta básica, kit de limpeza, higiene e água potável.



A Companhia de Desenvolvimento de Nova Iguaçu (CODENI) e da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSERP) fizeram a desobstrução de bueiros, a limpeza e manutenção do sistema de drenagem do local.



Durante vistoria da equipe da SEMSERP, foi identificado que um pallet obstruiu a passagem da manilha em um valão na Rua Presidente Vargas, o que provocou o transbordamento. O objeto, assim como um vaso sanitário e outros entulhos, foram retirados e a limpeza continua sendo feita no local pelas equipes da Empresa Municipal de Limpeza Urbana (EMLURB). O município faz vistorias periodicamente neste e em outros rios da cidade.



Equipes da SEMAS estiveram em Comendador Soares e atenderam 14 famílias. Foi entregue uma cesta básica com kit de limpeza, uma vassoura e um rodo. Já em Jardim Laranjeiras, onde duas famílias foram prejudicadas, duas cestas básicas foram distribuídas.