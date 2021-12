Equipes da Prefeitura estão em alerta por causa da chuva em Nova Iguaçu - Divulgação/PMNI

Equipes da Prefeitura estão em alerta por causa da chuva em Nova Iguaçu Divulgação/PMNI

Publicado 30/12/2021 20:11

O município de Nova Iguaçu entrou em estágio de atenção devido à chuva forte que caiu nesta quinta-feira e está prevista para a madrugada de sexta-feira (31). É esperado um acumulado de 100 mm, índice considerado bastante elevado, para os próximos dias.



A Defesa Civil do município mais que dobrou o número de servidores de prontidão e de veículos para os deslocamentos das equipes. Caso haja necessidade de desobstrução de bueiros, limpeza e manutenção do sistema de drenagem dos locais atingidos, a estrutura montada conta com pickups; caminhões para sucção de água; retroescavadeiras para atender a diversas localidades como Cabuçu, Austin, Centro, Miguel Couto e KM 32; escavadeiras com carreta para transporte; e caminhões pipas.



A Secretaria de Assistência Social (SEMAS) já se encontra preparada caso alguma família necessite de materiais básicos como colchões, cestas básicas, kit limpeza e de higiene pessoal, garrafas de água mineral, cobertores, roupas e quentinhas. Para quem quiser fazer doações, a SEMAS tem uma Central de Relacionamentos no número (21) 99706-8443 (WhatsApp).



A Prefeitura mantém mapeados 42 locais pré-determinados que serão ativados para abrigar a população eventualmente desalojada ou desabrigada. Recentemente, a Defesa Civil realizou um exercício simulado nesses pontos de apoio e abrigos temporários para os possíveis impactos das chuvas de verão.



É importante que os moradores enviem um SMS para o número 40199, com apenas o número do seu CEP, para se cadastrar e receber gratuitamente os avisos em tempo real sobre a previsão do tempo. Não é preciso ter crédito no celular. Em caso de qualquer alteração ou necessidade de atendimento a pessoa pode ligar para o número 199 ou 3779-0660.



As ações envolvem diversos órgãos municipais como Serviços Públicos, Limpeza Urbana, Companhia de Desenvolvimento, Defesa Civil, Assistência Social e fazem parte do Plano de Contingência elaborado pelo Município.