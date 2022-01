Maria Luiza nasceu às 0h17, em Nova Iguaçu - Divulgação/PMNI

Publicado 01/01/2022 12:38

A primeira iguaçuana nascida em 2022 veio ao mundo à 00h17 deste sábado (1º), na Maternidade Mariana Bulhões. Maria Luíza nasceu de parto normal, medindo 50 centímetros e pesando 3,270 kg. A recém-nascida já está na enfermaria junto com a mãe Caroline dos Santos Francisco Lobato e o pai Victor Luiz de Paula Silva, que moram em Nova Iguaçu.

Para marcar a data tão importante, a equipe da Maternidade Mariana Bulhões entregou o desenho da árvore da vida como lembrança para a família. Se trata de uma pintura feita com tinta guache da placenta, que simboliza a ligação entre a mãe e o bebê durante a gestação.

Nela estão todas as informações do nascimento de Maria Luíza e o nome da médica obstetra, enfermeira obstetra e pediatra envolvidos no parto e na assistência.