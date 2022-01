Nova Iguaçu inicia mais uma fase na matrícula para rede de ensino - Divulgação/PMNI

Nova Iguaçu inicia mais uma fase na matrícula para rede de ensinoDivulgação/PMNI

Publicado 04/01/2022 18:41

Terá início nesta quarta-feira (5), a efetivação da matrícula dos alunos da rede municipal de Nova Iguaçu contemplados na primeira fase da pré-matrícula escolar para o ano letivo de 2022. Para isso, será necessário comparecer até o dia 11 de janeiro à unidade escolar escolhida pelo estudante e apresentar os documentos solicitados, conforme informado no comprovante de pré-matrícula. Os nomes dos selecionados estão no site da Prefeitura de Nova Iguaçu (www.novaiguacu.rj.gov.br).

Com o fim da primeira fase da pré-matrícula, as vagas remanescentes serão novamente inseridas no sistema, e os alunos não contemplados terão mais uma oportunidade de ingressar na rede municipal. A segunda fase acontece entre os dias 12 e 17 de janeiro. A nova relação de matriculados será divulgada no dia 20 e a efetivação das matrículas deverá ser feita entre de 24 a 27 de janeiro.

Assim como em 2021, alunos que já integram a rede e desejam permanecer na mesma unidade de ensino neste ano terão a matrícula renovada automaticamente. Estudantes vindos de outra rede municipal ou de escolas particulares deverão realizar o processo de pré-matrícula on-line. Também deverão realizar o processo alunos que queiram mudar de escola. Basta acessar www.matricula.novaiguacu.rj.gov.br.

Todas as informações sobre a pré-matrícula estão na página da SEMED (www.novaiguacu.rj.gov.br/semed), em Matrículas 2022.