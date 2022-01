Daniele e Diego Hypólito são estrelas do espetáculo 'Abracadabra', em Nova Iguaçu - Divulgação/Roberto Filho

Daniele e Diego Hypólito são estrelas do espetáculo 'Abracadabra', em Nova IguaçuDivulgação/Roberto Filho

Publicado 04/01/2022 19:41

Nova Iguaçu será sede a partir deste fim de semana do espetáculo Abracadabra, uma superprodução luxuosa, que conta com mais de 50 artistas, que será exibido no Shopping Nova Iguaçu. E a grande novidade desta temporada do show é a presença dos irmão e ginastas Daniele e Diego Hypólito, que integram a equipe artística do evento.

Após uma temporada de enorme sucesso no Rio de Janeiro, o espetáculo promete trazer um show de magia e afeto para a cidade da Baixada Fluminense, com uma experiência única de cores, músicas e muita emoção. Um dos diferenciais é a constante interação com o objetivo de levar o público para outra realidade.

O primeiro diferencial é que uma orquestra rege a música durante todo o show, além do picadeiro próximo a plateia para a maior contato com o público, além da tecnologia audiovisual que inclui um mega telão de 100m² utilizado para compor as apresentações dos artistas e as dez toneladas de cenários iluminados por 250 refletores de luzes coloridas.

De acordo com o idealizador do espetáculo, Frederico Reder, novas atrações também estão nesta temporada, como os fantásticos trapezistas voadores e o “Globo da Vida” - que, diferente do famoso “Globo da Morte”, simboliza os altos e baixos da rotina de qualquer pessoa - com 8 motocicletas. A superação humana é a grande protagonista do Abracadabra, que traz seus “Artistas Super-Humanos”: malabaristas, acrobatas, bailarinos, músicos e toda a trupe do espetáculo.

“Só o circo faz o impossível tornar-se possível. E a única manifestação cultural que a língua não interfere, porque, aqui, você fala com a alma. Em muitas línguas, a expressão Abracadabra quer dizer ‘o poder da palavra’. Ou seja, tudo o que a gente fala aqui, acontece” revela Frederico, o criador e anfitrião do circo. Tanto que um dos grandes sucessos do espetáculo é o número de mágica com ilusionismo, que apresenta quatro diferentes truques diante dos olhos do público”, disse Reder.

As exibições estão programadas para quinta e sextas, às 20h, e aos sábados domingos e feriados em três horários: 15h, 17h30 e 20h30. Os ingressos variam de R$ 30 a R$ 180.