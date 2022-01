Rio de Janeiro - RJ - 12/05/2020 - COVID 19 - Coronavirus no Rio - Movimentaçao na Avenida Santa Cruz, em Realengo, zona oeste do Rio. Prefeitura anunciou mas nao iniciou o bloqueio na regiao - na foto, loteria com movimentaçao de jogos - Foto Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 04/01/2022 20:22

A Mega Sena da virada saiu para um sortudo de Cabo Frio, mas um iguaçuano também tem motivos para comemorar neste início de ano após ganhar o prêmio máximo em outra loteria. É verdade que o valor está longe dos milhões da Mega, mas os R$ 551.054,56 que o ganhador do concurso 2412 da Lotofácil vai embolsar, com certeza fará a felicidade deste apostador do município da Baixada.

E o iguaçuano não economizou na hora de tentar. A aposta simples, de 15 números, custa R$ 2,50, mas ele ousou e fez um bilhete de 17 números, ao custo de R$ 340. O prêmio total do concurso era de R$ 1.653.163,68, mas além do sortudo de Nova Iguaçu, um mineiro de Belo Horizonte e outro apostador de Brasília também acertaram os números da sorte, dividindo o valor original em três.

As dezenas sorteadas foram: 01 – 04 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 21 – 24. Na Lotofácil, o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Os apostadores podem aumentar as chances de acerto jogando até 20 dezenas. Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h.