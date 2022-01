Cemitério de Nova Iguaçu ficará iluminado na cor branca - Divulgação

Cemitério de Nova Iguaçu ficará iluminado na cor brancaDivulgação

Publicado 05/01/2022 13:00

A Funerária e Concessionária São Salvador aderiu à campanha ‘Janeiro Branco’, de conscientização pela importância do cuidado com a saúde mental e o bem-estar , e vai deixar o Cemitério Municipal de Nova Iguaçu com iluminação branca durante todo o mês. O objetivo é chamar a atenção das pessoas para os cuidados com a mente e as emoções.

De acordo com um estudo inédito publicado recentemente na revista científica britânica The Lancet, casos de depressão, ansiedade e estresse cresceram mais de 25% no mundo entre 2020 e 2021, devido à pandemia de Covid-19. Com isso, o intuito da campanha Janeiro Branco é reforçar a atenção aos sinais e priorizar as necessidades para uma boa qualidade de vida e o equilíbrio entre corpo e mente.

A Concessionária São Salvador tem apostado no calendário de cores das campanhas de saúde para fazer uma série de alertas à população.

A iniciativa começou ano passado com o ‘Novembro Azul’, de conscientização para o combate ao câncer de próstata, e seguiu com o Dezembro Vermelho, sobre a importância da prevenção da aids. A próxima mobilização será a do ‘Fevereiro Roxo’, que conscientiza sobre doenças crônicas e incuráveis.