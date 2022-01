Policiais apreenderam arma e drogas na comunidade do Inferninho - Divulgação

Publicado 05/01/2022 14:29

Policiais militares entraram em confronto com traficantes da comunidade do Inferninho, em Nova Iguaçu, na manhã desta quarta-feira. A operação terminou com dois presos e uma arma e drogas apreendidos pelos agentes.

A ação teve início quando policiais verificavam denúncias de tráfico de drogas na região e, ao chegarem na Rua Kilvio Santos, foram alvo de disparos dos criminosos.

Houve confronto e os agentes conseguiram render dois criminosos. Com a dupla, foram apreendidos uma pistola, dois carregadores, munições, rádios comunicadores e 100 papelotes de cocaína.