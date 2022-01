Prefeitura de Nova Iguaçu concedeu auxílio-tecnológico para professores da rede municipal - Divulgação

Publicado 06/01/2022 21:06

Moradores de Nova Iguaçu terão a opção de pagar o IPTU 2022 com 10% de desconto. A Prefeitura do município da Baixada Fluminense já está distribuindo carnês para os pagamentos do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana deste ano. Os contribuintes que quitarem o imposto em cota única, até o dia 21 de fevereiro, terão o desconto.

Para aqueles que não optarem pelo pagamento único, o tributo pode ser parcelado em até 10 meses, sem abatimento. A primeira parcela vence em 15 de março. Este ano estão sendo emitidos 138.269 carnês na cidade, sendo 2.664 impostos territoriais e 135.605 impostos prediais.



No caso do não recebimento do carnê para pagamento dos tributos referentes ao exercício de 2022, o contribuinte poderá emitir a segunda via pela internet, acessando o Portal do Contribuinte no endereço: www.novaiguacu.rj.gov.br.



Para quem optar em retirar o carnê para pagamento em cota única na sede da Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças, no prédio da Prefeitura (Rua Doutor Athaíde Pimenta de Moraes 528), o prazo começa a partir do dia 24 de janeiro. Já para quem for pagar parceladamente, a retirada começa no dia 7 de março.



Os contribuintes terão até o dia 31 de janeiro para protocolar a revisão de dados cadastrais que tenham influenciado no cálculo dos tributos de 2022 ou requerer sua impugnação.



O valor do IPTU deste ano foi reajustado em 10,42% de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), entre setembro de 2020 a agosto de 2021.



Confira o cronograma de 2022



Cota única – 21 de fevereiro



1ª cota – 15 de março

2ª cota – 18 de abril

3ª cota – 16 de maio

4ª cota – 15 de junho

5ª cota – 15 de julho

6ª cota – 15 de agosto

7ª cota – 15 de setembro

8ª cota – 17 de outubro

9ª cota – 16 de novembro

10ª cota – 15 de dezembro