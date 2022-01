Empresa faz obras de reparo no Cabuçu Alto - Divulgação

Publicado 06/01/2022 21:53

Com foco em melhorar o abastecimento e reduzir o desperdício de água tratada em Nova Iguaçu, a Águas do Rio está realizando a substituição de redes deterioradas na região. Já foram implementadas tubulações e instalados equipamentos de bombeamento que estão beneficiando milhares de pessoas.

As intervenções fazem parte do planejamento da empresa para reduzir as perdas da distribuição da água tratada. Segundo dados do Sistema Nacional de Informações de Saneamento, a Baixada Fluminense está acima da média nacional de desperdício, que é de 38%. Em Nova Iguaçu, por exemplo, são registradas perdas de 43% da água que é distribuída, mas que se perde no caminho. O investimento em torno de R$ 2,3 bilhões nos próximos anos nos sistemas de água vai reduzir esse índice, além de ações de combate às ligações clandestinas, que é outro causador de desperdício.

A recuperação do reservatório do Cabuçu Alto, com uma capacidade superior a 5 milhões de litros d’água, vai permitir abastecer mais de 32 mil pessoas dos bairros Riachão, Jardim Palmares, Campo Alegre e Palhada.

“A partir de estudos e testes realizados pela nossa equipe operacional, constatamos que o sistema de bombeamento do reservatório de Cabuçu Alto poderia trabalhar com maior frequência. Agora, estamos gerando um volume maior de água, que mantém o reservatório por mais tempo abastecido, garantindo que o fornecimento de água para a população seja melhor ao longo do dia”, explica Luiz Fernando Fabbriani, diretor da companhia.

Vivendo há mais de 40 anos no bairro Jardim Laranjeira, em Nova Iguaçu, Rosângela Oliveira, de 58 anos, conta que já sentiu a melhora no abastecimento ao longo do mês de novembro. “A água está chegando e com mais pressão. O que vocês fizeram deu certo e graças a Deus alguém olhou por nós aqui na Baixada”, disse.