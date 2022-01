Interessados devem procurar a Procuradoria do município da Baixada Fluminense - Divulgaçào

Publicado 07/01/2022 22:00

A Prefeitura de Nova Iguaçu reabriu o prazo do Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) para a apresentação de estudos técnicos direcionados à estruturação e implementação da operação de securitização da dívida ativa municipal. Pessoas jurídicas e também físicas poderão participar do PMI, que tem por finalidade a seleção de estudos a fim de embasar a elaboração de um edital de licitação para a operação. O novo prazo vai até 6 de fevereiro.

De forma simplificada, na operação de securitização de dívida ocorre a cessão do fluxo financeiro da dívida municipal. Em contrapartida a Prefeitura recebe uma compensação financeira pela alienação do fluxo financeiro. Não há transferência de titularidade dos órgãos de cobrança da dívida, nem nenhuma alteração para o contribuinte, que continua sendo devedor do Município. A operação visa permitir que o Município antecipe receitas para melhorar e acelerar o atendimento às demandas da população.