Policiais recuperaram material furtado de vítimas na Rodovia Presidente Dutra - Divulgação

Publicado 11/01/2022 15:58

Policiais militares prenderam um casal responsável por praticar roubos a pedestres na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Com a dupla, foram apreendidos uma arma e os pertences furtados pelos criminosos, que posteriormente foram devolvidos às vítimas.

O caso ocorreu na parte da manhã, quando agentes do 20 Batalhão foram informados sobre os crimes praticados contra pessoas que aguardavam ônibus em um ponto na Dutra, no bairro da Posse. De imediato teve início a buscas aos suspeitos, que foram localizados ainda com os pertences das vítimas.

Os criminosos e os pertences apreendidos foram levados para a Delegacia do bairro, onde o caso foi registrado e a dupla permaneceu detida, após ser autuada em flagrante.

Em outra ocorrência, no bairro da Cerâmica, também em Nova Iguaçu, policiais receberam a informação de que havia um veículo suspeito na Rua Grajaú Oliveira. Ao verificarem o homem dentro do carro, o mesmo portava uma réplica de uma pistola.

O suspeito também foi levado para a Delegacia da Posse, onde foi constatado que o veículo era clonado e o homem foi preso em flagrante, permanecendo na unidade.