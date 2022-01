Nova Iguaçu inicia mais uma fase na matrícula para rede de ensino - Divulgação/PMNI

Publicado 11/01/2022 18:17

Alunos da rede municipal de Nova Iguaçu que não foram contemplados na primeira fase da pré-matrícula escolar on-line para o ano letivo de 2022, terão uma nova oportunidade nesta quarta-feira (12). A Secretaria Municipal de Educação inicia nova etapa da distribuição, com os interessados precisando acessar www.matricula.novaiguacu.rj.gov.br.

As vagas remanescentes serão novamente inseridas no sistema, e os responsáveis ou alunos maiores de 18 anos terão até o dia 17 de janeiro para fazer a pré-matrícula. A nova relação de contemplados será divulgada no dia 20 e a efetivação das matrículas deverá ser feita entre de 24 a 27 de janeiro.

Assim como em 2021, alunos que já integram a rede e desejam permanecer na mesma unidade de ensino neste ano terão a matrícula renovada automaticamente. Estudantes vindos de outra rede municipal ou de escolas particulares deverão realizar o processo de pré-matrícula on-line. Também deverão realizar o processo alunos que queiram mudar de escola.