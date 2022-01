Policiais apreenderam armas e drogas em operação na comunidade do Danon - Divulgação

Publicado 11/01/2022 20:52

A Polícia Militar realizou uma operação, nesta terça-feira, para a retirada de barricadas na comunidade do Danon, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Na chegada dos agentes ao local, quatro suspeitos, entre eles, um homem apontado como gerente do tráfico, foram presos com armas, drogas e equipamentos de comunicação.

A ação foi organizada após diversas denúncias de moradores sobre construções irregulares afim de impedir a circulação de veículos nos acessos à comunidade. Na chegada dos policiais, três homens foram abordados ao tentarem deixar a comunidade. Com eles, foram encontrados uma pistola, duas granadas, um rádio transmissor e drogas.

Em outro ponto de acesso à comunidade, na Rua Luci Danon, policiais receberam a informação de populares que ali próximo estaria um dos responsáveis pelo tráfico da localidade. Os agentes seguiram até o local, onde um suspeito foi encontrado. Com ele, foram apreendidos também uma pistola, munições e drogas.

Todos os detidos e material apreendido foram levados para a delegacia do Centro de Nova Iguaçu, onde o caso foi registrado. Posteriormente, os policiais realizaram a retirada das barricadas, encerrando a operação.