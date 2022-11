Telão será instalado no Sesc de Nova Iguaçu para torcedores assistirem jogos da Seleção - Divulgação

Publicado 18/11/2022 13:10

Os iguaçuanos que torcerão pelo Hexa da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar poderão assistir aos jogos do Brasil juntos no município. O Sesc do município laçou o projeto batizado de Torcida Sesc que instalará um grande telão na unidade iguaçuana para todos assistiram aos jogos. A entrada é franca.

As transmissões serão regadas a pipoca e refrigerante. Além de acompanhar a disputa, a torcida verde-amarela poderá se divertir com brincadeiras e jogos, como videogame e realidade aumentada, futebol de botão, futemesa, quiz, bola ao gol inflável, futevôlei, desafio de embaixadinha, ponto de troca de figurinhas, apresentações musicais e freestyle de altinha, entre outras atividades.



O Sesc de Nova Iguaçu fica na Rua Dom Adriano Hipólito, 10, no Moquetá. A programação de quais jogos serão transmitidos pode ser conferida no site www.sescrio.org.br.