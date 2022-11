Uma seleção de ofertas do Esquenta Black Friday. - Reprodução Amazon

Publicado 15/11/2022 09:00

Para quem aproveita o mês de novembro para renovar a casa e comprar aquele item desejo que pesquisou o ano todo, fizemos uma curadoria especial para você aproveitar as ofertas imperdíveis deste Esquenta Black Friday.

Se um dos seus sonhos é trabalhar com música ou criar um podcast este é o momento. Isso porque no, o microfone USB com tripé e cabo sai por apenas R$99,90.Já para os gamers, um destaque do Esquenta Black Friday é o fone de ouvido duplo USB com microfone ajustável, cancelamento de ruído e controle de volume com 35%OFF, disponível por apenas R$87,12.Para quem ama escutar músicas, uma oferta imperdível deste Esquenta Black Friday é a caixa de som 2.1 Bass bivolt que está com 62%OFF, disponível por apenas R$115. Confira aqui outras ofertas imperdíveis deste