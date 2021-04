Por Marcelo Dibo- Marcelo Dibo é diretor executivo e clínico geral do Hospital Badim. Divulgação

Por Marcelo Dibo*

Publicado 10/04/2021

Em abril é celebrado o Dia Mundial da Saúde. O tema da OMS para esse ano é 'Construindo um mundo mais justo e saudável'. Para isso, precisamos começar por nós mesmos. Como? Adotando hábitos que promovam mais saúde.



Levar uma vida saudável vai além de ter um sistema imunológico forte, taxas clínicas em normalidade e não apresentar doença ou enfermidade. Viver com saúde significa ter bem estar físico, mental e social integral. Para isso, é preciso adotar hábitos e estilo de vida que ajudem a alcançar esse estágio de cuidado e satisfação. E não é tão difícil. Aqui vão algumas dicas...



Movimente-se! Busque praticar uma ou mais atividades físicas. Caminhadas, corrida e natação são boas práticas. Se não for possível, busque exercitar-se em casa mesmo. A atividade física ajuda a reduzir a ansiedade e o estresse.



Busque uma alimentação mais saudável! O cuidado com o que você come tem direta ligação com a sua qualidade de vida. Inclua, na sua dieta, nutrientes e vitaminas necessários para o bom funcionamento do organismo: proteínas, gorduras, carboidratos, fibras, entre outros. Evite sal e açúcar em excesso e lembre-se de se hidratar.



Além de cuidar do corpo, é fundamental tratar da mente. Busque atividades ou exercícios, mentais ou físicos, que estimulem seu cérebro a aprender coisas novas e que proporcionem a sensação de conquista. Que tal um curso de línguas ou pintura? Valem também atividades artesanais, que ajudam a desenvolver novas habilidades e ainda podem proporcionar um momento de relaxamento.



E por falar em relaxar, cuide da saúde do seu sono. Ele é fundamental para restabelecer o equilíbrio psíquico, emocional e metabólico do organismo e nos preparar para as tarefas do dia seguinte. Uma noite mal dormida pode prejudicar a produtividade e o humor, além de provocar alterações no sistema imunológico.

Para uma boa noite de sono, evite refeições pesadas, atividades físicas e o uso de telas de computador e televisão no período noturno; crie o hábito de dormir sempre no mesmo horário; busque relaxar e crie um ambiente propício para 'chamar' o sono, com temperatura agradável.



Seja positivo e mantenha o alto astral! Procure algo que lhe dê prazer, seja conversar com amigos, fazer ginástica, participar de uma ação de voluntariado ou projeto social, cuidar de alguém ou de um animal. Essas são atividades que promovem o bem estar e a satisfação pessoal, gerando um impacto positivo na qualidade de vida.



Para encerrar, orientação das mais importantes: apague o cigarro! O fumo é a causa direta de morte por diversas doenças e vários tipos de câncer. Pesquisas recentes apontaram que o fumante tem mais risco de ter covid-19 com quadro de maior gravidade. Troque o cigarro por outra atividade que dê mais prazer e satisfação e que seja saudável. A prática do exercício físico ou a leitura podem ser uma boa substituição.

É diretor-executivo e clínico geral do Hospital Badim