Marcel Balassiano: Economia do Rio vai voltar a crescer

Precisamos de uma cidade onde seja mais fácil fazer negócios, que esteja antenada com as novas tecnologias e com um equilíbrio fiscal. Esta combinação é benéfica para todos, pois a Economia cresce, gerando mais empregos, melhorando os indicadores sociais e tornando a cidade mais maravilhosa do que ela já é

Publicado há 2 dias