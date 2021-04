Opinião 15 abril Arte Paulo Márcio

Por Myrian Lund*

Publicado 15/04/2021 06:00

Estamos num momento delicado da situação brasileira. Na Economia, tudo é cíclico, e o Brasil é um país reconhecido pela capacidade do seu povo de dar a volta, de se adaptar a novas situações e criar soluções. E este é exatamente um desses momentos que está exigindo sacrifício e resiliência de todos, do ponto de vista de saúde, emprego e dinheiro.



Como sobreviver com tanta restrição. Vamos a algumas orientações financeiras:

1)Neste momento de pouco dinheiro, priorize o pagamento de contas essenciais: luz, gás e água, bem como alimentação.

2)Para quem é micro e pequeno empresário, os impostos estão entre as obrigações importantes, para que você possa continuar a gerar renda a partir do seu negócio.

3)Outro ponto relevante são os financiamentos de imóveis ou os empréstimos com bens dados em garantia. Se estiver desempregado, solicite o não pagamento, na verdade o adiamento, das próximas 4 prestações do seu contrato.

4)Com relação ao cheque especial, cartão de crédito, crédito pessoal, esses são os últimos na lista de prioridade de pagamento



Vamos às principais perguntas: Se tem um empréstimo com juros mais alto não é melhor pagar primeiro? Sim, se você tem dinheiro e já pagou as contas essenciais, alimento básico em casa, impostos do seu negócio e os empréstimos e financiamentos com garantia de bens.

Mas a dívida vai subindo sem parar, o que fazer? Enquanto você estiver pagando alguma “partezinha”, a dívida continuará crescendo. Se você parar de pagar por incapacidade financeira, o seu nome será registrado, no SPC e no Banco Central, como inadimplente, pelo valor daquele dia.



Publicidade

O meu nome vai ficar sujo? Nome sujo significa que você está com dificuldades de fazer pagamento o que o impedirá apenas de fazer novos contratos de empréstimo e prestações em lojas. Muitas vezes, é neste momento que a pessoa acorda para cuidar das finanças.



Dica de ouro! Se você está usando o cheque especial e não tem a menor condição de pagar porque ficou desempregado ou está ganhando menos, procure ter uma conta em outro banco, sem cheque especial e sem cartão de crédito, e peça a portabilidade do salário. É a melhor forma de organizar o pagamento das despesas e fazer negociações com o banco que você é devedor.



Publicidade

Ouvi falar que após 5 anos a dívida acaba, é verdade? A dívida não acaba, o que ocorre é que o seu nome deixa de constar no SPC como devedor, e neste momento a Instituição perde o seu grande poder de cobrança (que é limpar o nome como pagamento).



Quando a Instituição vai à justiça? O Banco pode me processar? A minha experiência mostra que os bancos só entram na justiça se tiverem certeza de que vão ganhar, ou se você estiver mentindo: possui bens, casa boa, está levando uma vida de viagens e ostentação pelas mídias sociais, por exemplo. Os bancos sempre vão preferir um acordo.



Publicidade

E a pressão psicológica? Essa existe e é bem desagradável. São várias ligações por dia! Atenda e diga, quantas vezes necessário, que está procurando um emprego ou organizando as finanças para fazer um acordo. Recomendo que você comece a juntar todos os trocados que tiver, tudo que ganhar. Sempre que o banco ligar, oferecer o que tem guardado para liquidar a dívida, mesmo que seja bem abaixo do saldo devedor. É o que você pode nesse momento.



Importante: se você está realmente superendividado, pode contar com o apoio da Defensoria Pública, Núcleo de Defesa do Consumidor da sua cidade, para ajudar na negociação.*

Publicidade

É economista e professora dos MBAs da Fundação Getulio Vargas