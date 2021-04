Deputado estadual Eurico Junior (PV) Divulgação

Por Eurico Júnior*

Publicado 15/04/2021 05:50

Em um momento crítico como o que estamos vivendo, especialmente após o início da pandemia, vimos aprofundar ainda mais a crise já consolidada no Estado do Rio de Janeiro. Para vencê-la vamos precisar da união do governo federal com o estadual, prefeitos, deputados federais e estaduais, vereadores, gestores públicos de todas as áreas e, também, com o empresariado. Só assim daremos os primeiros passos rumo à retomada do desenvolvimento econômico.



Os municípios do interior, cada qual com suas especificidades, mas todos igualmente carentes de recursos para investimentos em infraestrutura, Saúde, Educação e qualificação de recursos humanos, terão um importante papel neste cenário, no impulsionamento da produção agrícola, do turismo, na atração de indústrias e, consequentemente na geração de novos empregos e renda. Para alcançar estes objetivos, entretanto, serão necessários investimentos estaduais públicos e privados.



Ao implantar o gabinete itinerante em diversos municípios, o governador em exercício, Cláudio Castro, está reconhecendo a força do interior como o mais importante motor para o crescimento significativo e sustentável do Rio de Janeiro. Nasci, fui criado e resido até hoje no Centro-Sul fluminense. Tive a honra de ser sido vereador e prefeito por três mandatos na região (duas vezes de Paty do Alferes e uma de Vassouras), além de deputado federal.

Em virtude desta longa trajetória, conheço as necessidades e vocações das suas cidades, que não são poucas: agricultura, turismo, esportes, indústria, todas geradoras de empregos e renda. O povo empreendedor e trabalhador que nelas reside completa um mosaico de inúmeras possibilidades de crescimento e consequente melhoria da qualidade de vida.



Recém-designado integrante da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Rio, estou certo que podemos avançar muito na elaboração de projetos e iniciativas para fazer mais com menos. Além de recursos, disposição e boa vontade são os ingredientes principais para que o interior do Rio de Janeiro seja colocado novamente nos trilhos do desenvolvimento, como protagonista de uma nova história, quando a crise sanitária chegar ao fim.

*É deputado estadual pelo PV do RJ