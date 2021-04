Adolpho Konder, presidente do Detran divulgação

Por Adolpho Konder*

Publicado 17/04/2021 05:50

Nestes dias são comemoradas duas datas muito simbólicas para a Educação no Trânsito e seu objetivo de preservar vidas. A primeira delas, esta semana, no dia 15 de abril, foi o Dia Internacional do Ciclista. E a segunda, o Dia Mundial da Paz no Trânsito, que será celebrado no próximo dia 21. Tendo em vista que, segundo dados do Detran.RJ e da Secretaria Estadual de Saúde, em 2020, quase 20 mil pessoas se acidentaram em todo o estado e, destas, 616 eram ciclistas que precisaram de internações - com 39 óbitos, infelizmente -, é sempre de grande relevância chamarmos atenção para o tema da violência no nosso trânsito.



Nos últimos anos, os índices de acidentes têm baixado constantemente, o que muito nos alegra. Porém, cada vida é irrecuperável, sendo por isso essencial continuarmos baixando esses números. Principalmente quando vemos que, no Brasil, a quantidade de atendimentos hospitalares a ciclistas atropelados cresceu 57% entre 2010 e 2019, tendo passado de 1.024, em 2010, para 1.610, em 2019, conforme estatísticas compiladas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Além disso, verificamos que, até junho de 2020, já tinham sido registradas mais de 690 internações de ciclistas pelo SUS. Ainda conforme o levantamento, nos últimos dez anos, em todo o país, foram quase 13 mil pessoas internadas e cerca de R$ 15 milhões gastos, a cada ano, em tratamentos com ciclistas envolvidos em colisões com outros veículos. Outro dado importante se refere aos motociclistas. Também em 2020, dos quase 20 mil acidentados no Estado do Rio de Janeiro, 5.418 internações foram de motociclistas.

Em resumo: os dados ainda são preocupantes. Por isso, precisamos constantemente lembrar aos motoristas que um veículo, seja ele qual for, é um meio de transporte que precisa ser seguro para o próprio condutor e para o restante da população. Todos os agentes do trânsito, sejam pedestres ou condutores, ciclistas ou motoristas de ônibus e de caminhões, todos precisam respeitar as leis.

Enfim, com pequenas ações no nosso dia a dia, teremos a capacidade de reduzir, cada vez mais, o triste quadro que ainda apresentamos. Precisamos trabalhar juntos. E aqui, no Detran.RJ, insistiremos para que Educação seja o melhor caminho para a Paz no Trânsito.

*É presidente do Detran.RJ