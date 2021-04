Richard Domingos Confirp/divulgação

Por Richard Domingos*

Publicado 17/04/2021 05:55

Tem uma frase que muitos atribuem a Albert Einstein que diz "...A crise é a maior benção que pode acontecer às pessoas e aos países, porque a crise traz progresso. A criatividade nasce da angustia assim como o dia nasce da noite escura. É na crise que nascem os inventos, os descobrimentos e as grandes estratégias. Quem supera a crise se supera a si mesmo sem ter sido superado".

Não creio que essa frase seja realmente dele, mas ela proporciona importante reflexão sobre o momento vivido. Crise realmente resulta em aprendizados, pois bem, parece que infelizmente no Brasil não estamos aprendendo nada com a crise atual, ao contrário, parece que estamos multiplicando os impactos da crise em alta escala. É importante uma reflexão do que está acontecendo, entendendo o ciclo vicioso que estamos vivendo e empurra o país para uma situação calamitosa.



Nunca fomos modelo de gestores públicos, entretanto, no enfrentamento à pandemia criamos um sistema autodestrutível. Com um país sem um líder maior, com os poderes medindo forças para mostrar quem manda mais. Presidente, governadores e prefeitos não articulam ações conjuntas para minimizar os impactos na maior crise sanitária vivida no país. Além disso, se tem as ferramentas de mídia inflamando essas divisões. Enfim, são vários combustíveis para perpetuação desta máquina de fazer crises.



A bagunça é tão grande que o Congresso gasta energia fazendo "leis" totalmente desconexas com o momento. O grande exemplo? o projeto de lei aprovado para prorrogar a entrega da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física 2021 (que acabou de ser prorrogada por um ato da Receita Federal emitida pelo secretário da pasta com uma simples "instrução normativa").



Paralelamente, não conseguimos aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2021, e já estamos indo para segunda metade de abril. Isso, por sua vez, impede a instauração de projetos de leis que realmente amparariam os trabalhadores e brasileiros que foram afetados em cheio pela crise.

Isso se observa claramente nas milhares de empresas obrigadas a manter suas portas fechadas sem nenhum apoio do governo, seja local ou federal. Para essas empresas a prorrogação do "BEm - Beneficio Emergencial" permitindo a redução da jornada de trabalho ou a suspenção do contrato de trabalho seria vital para se manter abertas e preservar emprego e renda. Infelizmente, que pagará o preço é a população.

Como disse no início, não sei se a frase citada é realmente de Einsten, ou se colocaram como dele para ganhar valor, entretanto o pensamento estava certo, e vemos que infelizmente o Brasil já não sabe o que é certo. Uma coisa está clara, da forma como estão caminhando as coisas o "progresso" não virá, em vez disso se terá a angústia e a piora da crise, que infelizmente todos sentirão de alguma forma.



*É diretor executivo da Confirp Consultoria Contábil, especialista em gestão de empresas, formado em Ciências Contábeis, com pós-graduação em Direito Tributário Empresarial.