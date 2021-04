Eduardo Eugenio Govêa Vieira, presidente da FIRJAN Renata Mello/Divulgação Firjan

Por Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira*

Publicado 20/04/2021 06:00

Cerca de 2,6 milhões de pessoas estão em situação de extrema pobreza no Estado do Rio de Janeiro, sobrevivendo com até R$ 89 por mês, segundo levantamento da Firjan com base em dados do Ministério da Cidadania. Este quadro trágico e inadmissível, em meio à maior crise de saúde em mais de um século, precisa ser revertido rapidamente.



Para contribuir em mais esta frente contra a pandemia, a Firjan SESI e entidades parceiras lançaram, semana passada, a campanha SESI Cidadania contra a fome. O objetivo é ajudar a minimizar os efeitos da pandemia sobre pessoas em situação de fome e pobreza extrema através de doações de cestas básicas no estado. Uma campanha solidária mobilizando cariocas e fluminenses, tanto empresas quanto pessoas físicas, em favor de cariocas e fluminenses.



Publicidade

A campanha está recebendo doação de recursos financeiros, via PIX ou transferência bancária, através do site firjan.com.br/sesicidadaniacontrafome. Uma doação de R$ 69,03 corresponde ao valor médio de uma cesta básica para alimentar uma família de quatro pessoas.

Também estamos recebendo alimentos não perecíveis em 29 endereços da Firjan SESI e Firjan SENAI espalhados pelo estado, também disponíveis no site da campanha. E o Sistema Firjan também vai dar apoio através da doação de uma cesta básica por cada um de seus colaboradores que contribuir para a campanha.



Publicidade

Para esta ação solidária contamos com três importantes parceiros, com grande experiência e credibilidade em iniciativas sociais e que conhecemos de longa data. Os recursos financeiros serão convertidos em cestas básicas ou cartões alimentação a serem distribuídos, respectivamente, pelo União Rio e pelo Viva Rio, através do SOS Favela. E o Caminhão da Misericórdia, da Comunidade Olhar Misericordioso, ajudará na entrega dos alimentos doados nas unidades da Firjan SESI e Firjan SENAI.



O movimento voluntário União Rio busca soluções para ajudar o Rio a superar os efeitos da pandemia. Até março deste ano distribuiu cinco mil toneladas de alimentos, beneficiando 360 mil famílias em 237 comunidades do estado.



Publicidade

Com quase 30 anos de trajetória, o Viva Rio ultrapassa 34 milhões de atendimentos e, entre outras iniciativas, realiza campanhas para arrecadar e distribuir donativos para famílias em situação de vulnerabilidade. E o Caminhão da Misericórdia leva doações de cestas básicas a paróquias das comunidades e arredores de 20 municípios do Rio. Durante a pandemia já distribuiu 142 toneladas de alimentos.



Com essa ação solidária a Firjan SESI reforça seu papel de agente de transformação social. Desta vez para ajudar quem mais precisa, nesse momento tão crítico, a fazer a travessia até os resultados das campanhas de vacinação e a retomada da Economia. É preciso agir rápido para reverter essa verdadeira tragédia de fome e pobreza. Qualquer contribuição, por menor que seja, será um ato de solidariedade em amparo aos que passam fome. O Rio merece.

Publicidade

*É presidente do Sistema Firjan