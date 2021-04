Opinião

Luiz Fernando de Moraes Barros: Educar em tempos de pandemia

Com tantos dados preocupantes, o que vislumbramos, no contexto de pandemia, é o agravamento desses indicadores e ampliação das desigualdades, o que exigirá atenção especial do poder público e das iniciativas privadas para alavancar, qualitativamente, os processos educacionais no país

Publicado há 24 horas