Aline Cataldi - psicóloga Opinião O Dia Divulgação

Por Aline Cataldi*

Publicado 29/04/2021 05:50

A procura e interesse por terapias holísticas/alternativas/ integrativas/complementares aumentou consideravelmente desde que começou a pandemia. A busca pelos cursos de terapias holísticas também seguem numa crescente. Muitos querem não só para trabalhar profissionalmente com essas ferramentas, mas também para uso próprio, auto aplicação e aplicação em familiares.



Os terapeutas holísticos que pouco ou nunca exerciam suas atividades online tanto em atendimentos, quanto ministrando cursos, acabaram se adaptando e removendo suas próprias resistências. Hoje muitos não se veem retornando ao formato presencial visto que perceberam a eficácia como sendo a mesma. A adaptação dos clientes ao modo online foi excelente.



Atualmente muitos também não pensam em voltar para os atendimentos presenciais, visto que perceberam o tempo economizado com locomoção e o efeito terapêutico que em nada se diferenciou das sessões presencias. As terapias complementares/práticas integrativas foram e estão sendo essenciais também para própria saúde mental dos terapeutas durante o isolamento, com auto aplicações, equilibram e ganham saúde integral, colhendo os benefícios diversos das terapias.

A vida de todos mudou de uma hora para outra. Tivemos que nos adaptar, lidar com medo, com o isolamento, com o desconhecido, com o medo da morte e com o medo de perder entes queridos. Os casos de ansiedade, depressão aumentaram bastante em todo o mundo. Muitos perderam familiares, amigos, empregos. As pessoas precisaram se reinventar, olhar mais para dentro, aumentar seu autoconhecimento e buscar ferramentas para se sentirem melhor e mais saudáveis.



As terapias holísticas complementam a terapia convencional (psicologia). Muitas destas práticas já são reconhecidas e adotadas pelo SUS. No tratamento holístico, a pessoa é vista de forma integrada, total (holos), por inteiro. Desta forma aspectos físicos, mentais, emocionais e espirituais (energéticos) são trabalhados.



Podemos observar procura maior pelas terapias complementares como: Reiki, meditação, terapia multidimensional, leitura de registros akáshicos, yoga, thetahealing, constelação familiar sistêmica, e tantas outras. Os efeitos quanto à redução de nível de estresse, ansiedade e depressão são visíveis. Claro que, cada caso é um caso. Dependendo da gravidade e da resposta à terapia, alguns clientes precisam também fazer tratamento em conjunto com psiquiatra.



Dentre os benefícios das terapias holísticas, podemos destacar: melhora da qualidade de vida, redução e alívio de estresse, maior equilíbrio emocional, melhora de foco, concentração, ansiedade, depressão, insônia, produtividade, aumento da energia vital, equilíbrio de chakras, profunda sensação de paz, tranquilidade, relaxamento, e muitos outros.



Cada vez mais as pessoas estão buscando autoconhecimento, qualidade de vida, tranquilidade, paz interna e um sentido para suas existências. As práticas complementares, não convencionais alcançam um público cada vez maior. E você? Já conhecia essas novas terapias? Jamais descarte o tratamento médico tradicional, principalmente em caso de doença física ou transtorno mental já instalado. As terapias complementares são preventivas ou como o próprio nome já diz, complementares.

É psicóloga, mestre em Saúde Mental e Terapeuta Holística