Por André Esteves*

Publicado 30/04/2021 06:00

Você já deve ter ouvido falar em autoconhecimento. Nada mais é do que um olhar para dentro de si. Uma forma de identificar e descobrir emoções, sentimentos, forças e fraquezas. O momento não tem sido mais propício para fazer esse exercício. É a partir das dificuldades e obstáculos que enfrentamos no dia a dia que conseguimos enxergar quem somos de verdade e qual a nossa capacidade de reagir a determinada situação. De saber o quanto somos resilientes. Algumas vezes até nos surpreendemos com a nossa capacidade!

O mais recente relatório do Fórum Econômico Mundial sobre o futuro do trabalho revelou que diversas habilidades e competências serão fundamentais para evoluir na carreira profissional. Uma, porém, se destaca pela dependência das demais serem colocadas em prática: o autoconhecimento.

A transição imposta ao mercado de trabalho pela pandemia da covid 19, cada vez mais, vai exigir boa capacidade de gestão de si próprio. O problema é que a maioria das pessoas não tem esse tipo de percepção. Daqui pra frente, a responsabilidade do desenvolvimento da carreira estará nas mãos dos indivíduos e não das organizações.



O autoconhecimento vai fazer você compreender seus pensamentos, anseios, receios e emoções. Desta forma, será mais viável a construção da estratégia para o atingimento de metas e objetivos. São diversos os benefícios que o autoconhecimento pode proporcionar, tanto no aspecto pessoal, quanto no profissional.

Entre eles, podemos citar: a) a identificação das forças e fraquezas, que serão fundamentais para facilitar a otimização das suas qualidades, potencializando os resultados positivos e reduzindo os riscos das limitações; b) a busca pela plena consciência, que vai fazer você se conhecer melhor livrando-se de estereótipos, das crenças limitantes e da procrastinação; c) a abertura da mente, ressignificando o modo como você encara os desafios e as oportunidades, ampliando a capacidade de superação e realização dos seus propósitos.



A busca pelo autoconhecimento exige uma reflexão sobre temas do cotidiano em relação aos quais muitas vezes não prestamos atenção. O ritmo das nossas vidas é tão enlouquecedor que corremos o risco de virarmos meros espectadores do futuro e acionar o piloto automático, deixando o protagonismo para o destino. É fundamental resgatar as rédeas e desenvolver novas fontes de aprendizado e inspiração. O conhecimento de si próprio é a melhor maneira de encontrar o caminho que vai levar você até as realizações com as quais sempre sonhou. Existe uma multidão de indivíduos desconectados, sem saber quem são, o que fazem e o que desejam.

Você pode iniciar o processo de autoconhecimento de forma bem simples. Primeiro passo: comece se questionando sobre o que está fazendo hoje. Estou feliz fazendo o que faço? Preferia estar fazendo outra coisa? O objetivo aqui é dar foco no presente e detectar possíveis conflitos e fontes de insatisfação; segundo passo: peça feedback. Ouvir os pontos de vista externos nos leva a uma consciência maior de quem somos e reduz os pontos cegos que dificilmente enxergamos sozinhos; terceiro passo: defina o que precisa mudar.

Analise a sua forma de agir e reagir, como realiza e prioriza as atividades. Se desapegue de atitudes e mentalidades padrão; quarto passo: escolha os recursos necessários. Apesar de pessoal e intransferível, com quem e com o que você pode contar para esta jornada; quinto passo: Repita o ciclo.



O autoconhecimento é permanente, talvez seja necessário rever a rota. Conhecer a si mesmo é uma investigação que tem início e nunca termina.

*É diretor executivo do Instituto Cyclus e professor universitário