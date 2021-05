Marcelo Queiroz Divulgação

Por Marcelo Queiroz*

Publicado 01/05/2021 05:50

Embora sempre tenham ocupado um lugar de destaque nas nossas vidas e nos nossos corações, a relação dos animais de estimação com os seus tutores veio se transformando ao longo dos últimos anos. Hoje, além de fazerem parte da família, eles participam da rotina e influenciam muito nas decisões de compra e consumo. Diversos estudos, inclusive, apontam que quase metade dos donos de pets deixam de frequentar lugares que não aceitam seus bichinhos.



Foi justamente diante dessa realidade que a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, atualmente responsável pelas políticas de proteção e bem-estar animal (RJPET), desenvolveu o selo “Amigo Pet/Pet Friendly”.



A certificação, abraçada de imediato pelo governador Claudio Castro, que tem sido grande apoiador das políticas em prol dos animais, possui o objetivo de identificar os estabelecimentos que se preocupam em receber bem os bichinhos de estimação, permitindo a entrada e permanência deles com uma estrutura adequada.



O selo teve adesão maciça de entidades representativas dos setores de comércio de bens e serviços (Fecomércio-RJ), hotéis (ABIH e SindHoteis) e bares e restaurantes (SindRio e Abrasel) e vem ganhando corpo nas cidades do interior do Estado do Rio de Janeiro.



O que impressiona é que, lançado em dezembro de 2020, o certificado foi muito bem aceito entre os empreendedores que entenderam que os animais de estimação podem atrair clientes e potencializar seu negócio. Atualmente, foi alcançada a marca de mil empreendimentos certificados em todo estado.



Mais do que permitir a entrada dos pets nos estabelecimentos, o selo estimula a adoção, valoriza o empreendimento e se torna um importante incentivador ao turismo, gerando impactos positivos no desenvolvimento econômico.

É secretário estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento