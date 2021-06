Anna Laura Secco Conservação - Divulgação

Por Anna Laura Valente Secco Freire*

Publicado 12/06/2021 05:50

Conservar. Palavra que vem do Latim “Conservare”, que significa manter intacto, guardar, preservar. Essa é a missão número 1 da Seconserva – cuidar do patrimônio comum, que pertence a todos os moradores e frequentadores da nossa cidade.



Mais do que o trabalho, valorizar essas áreas é de fundamental importância para a manutenção da qualidade de vida de todos nós. Traz sensação de pertencimento, orgulho, vontade de manter e mais segurança. E é no trabalho conjunto que o resultado aparece. Na ação efetiva da Prefeitura do Rio, sempre aliada à participação da população – que também pode e deve agir como parceira do poder público na preservação e no combate ao vandalismo.



Estamos fazendo a nossa parte. Trabalhando diuturnamente para que a nosso município possa voltar a dar certo, com foco no que é necessário para o bom andamento da cidade. Nos cinco primeiros meses do ano, foram cerca de 40 mil buracos tapados, mais de 18 mil caixas-ralo limpas, 60 mil metros de galerias de águas pluviais desobstruídas, quase dez mil metros de calçadas recuperadas, 1.600 unidades de grelhas e tampões substituídas e recuperadas e 329 demolições de construções irregulares, incluindo as demandas da Defesa Civil.

Mas também queremos entregar um Rio melhor e mais bonito para o carioca, resgatando parte de sua história. De janeiro a março, recuperamos 224 monumentos e chafarizes, instrumentos de valorização da identidade das pessoas. Nossa busca é devolver o orgulho e a autoestima do povo.

E cada dia mais precisamos da ajuda deles para preservar – não só nossas ruas, estátuas, calçadas e parques – a verdadeira beleza do Rio: o amor por cada canto dessa cidade e o cuidado com as suas belezas e particularidades. O Rio é a nossa casa! Vamos cuidar bem dela! Vamos fazer nossa cidade voltar a dar certo!





"As nossas paixões são os principais instrumentos da nossa conservação".

Jean-Jacques Rousseau

*É secretária Municipal de Conservação