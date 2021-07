Alfredo E. Schwartz, presidente da Aeerj - Divulgação

Publicado 30/07/2021 03:00

Desde que assumi a presidência executiva da Associação das Empresas de Engenharia do Rio (AEERJ) e a responsabilidade pela redação do artigo de Opinião para esse espaço quinzenal, não tive ainda a oportunidade de falar com otimismo sobre o nosso setor da construção.

O problema dos restos a pagar da Prefeitura permanece, e pagamentos são feitos obedecendo a critérios aleatórios. O Secretário da Fazenda, Pedro Paulo, afirmou que, a partir do início do segundo semestre, iniciaria a liquidação dos débitos, que poderiam ser pagos de forma escalonada ou por leilão reverso (ou seria perverso?). Pelo retrospecto, é melhor esperar para ver.

Mas quanto ao Governo do Estado, posso finalmente dar boas notícias aos leitores.

A AEERJ foi convidada para uma reunião na Secretaria de Infraestrutura, com o Secretário Max Lemos. Compareci, junto com algumas empresas que atuam no segmento, para ouvir, e o que ouvimos suplantou nossas expectativas.

O Secretário se fez acompanhar dos presidentes das companhias estatais ligadas à sua secretaria e dos técnicos responsáveis por cada área, e fez uma explanação objetiva e esclarecedora sobre todos os problemas que afligem nosso Estado, demonstrando segurança e conhecimento de cada assunto abordado. Discorreu também sobre a defasagem dos preços do EMOP e a consequente necessidade de readequação dos contratos, as melhorias que serão efetuadas no setor de composição de preços unitários do EMOP, a participação das empresas do setor no fornecimento de subsídios para as composições, e a necessidade de contratação de novos fiscais de campo.

Mas o que encheu nossos corações de esperança (isso dá até poesia) foi a intenção declarada de executar durante o ano que vem 50 mil moradias para baixa renda, com custo subsidiado pelo Estado, de modo a estabelecer para os compradores um pagamento mensal de R$ 300,00, e isso sem lançar mão dos recursos provenientes das concessões da CEDAE.

A maior preocupação do Secretário é que empresas em dificuldades financeiras venham a oferecer descontos absurdos, o que fatalmente redundaria em obras inacabadas. Para evitar isso, o Edital de Licitação será muito rigoroso, instituindo multas severas por atraso de obras, e principalmente tornando inidônea a empresa que infringir as regras estabelecidas, que ficará impedida de participar de novas licitações.

O Secretário pediu à AEERJ que convoque uma reunião com o maior número de empresas possível, para que ele possa transmitir todo esse plano. Já estou, junto com as empresas presentes à visita, trabalhando na organização da Reunião, e convidamos as empresas, associadas ou não, a participarem com ideias e sugestões.

No mais, cuidem-se, pratiquem distanciamento social, usem máscara e álcool 70%.



*Alfredo E. Schwartz é presidente-executivo da Associação das Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro (AEERJ)