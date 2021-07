Publicado 28/07/2021 03:00

Metade dos cariocas já recebeu a primeira dose da vacina. A notícia é animadora, claro. E mostra que estamos no caminho certo. Os números revelam que, aos poucos, a vida parece voltar ao normal. E nos supermercados não é diferente.

Ao longo dos últimos 3 meses, os consumidores da terceira idade voltaram a ser vistos nos corredores das lojas. É a retomada da vida corriqueira, daquela rotina básica que perdemos durante tanto tempo.

E os varejistas, de olho nestes consumidores, preparam experiências que os façam querer voltar. A ASSERJ criou uma série de mecanismos a fim de auxiliar no treinamento e capacitação dos colaboradores, especialmente daqueles que lidam diretamente com o cliente em loja para desempenho da Lei que prioriza idosos com mais de 80 anos.

É evidente que esse indivíduo necessita de um amparo legal mais específico dentro do que dispõe o Estatuto do Idoso, principalmente diante das maiores fragilidades trazidas com o avanço da idade. Nosso papel é assegurar esse amparo a todos. Queremos que eles voltem. E que se sintam bem, seguros e protegidos conosco.

O retorno dos idosos aos supermercados representa, ainda, o início da retomada da economia fluminense. Aos poucos, conforme a vacinação avança, teremos novos grupos da família se juntando às compras.

Sabemos que a recuperação do Estado depende de inúmeros fatores. Um deles, da qual faço parte, propõe a união dos principais setores da economia em prol da criação de empregos e de propostas que tragam destaque ao estado. O Movimento Rio Produtivo reúne 11 entidades empresariais fluminenses e reforça o compromisso de alavancar o Rio de Janeiro.

Temos a certeza de que teremos um segundo semestre mais positivo e esperançoso.

Fábio Queiróz é presidente da Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (ASSERJ)