Publicado 31/07/2021 03:00

Você mora de aluguel? Vamos conversar sobre como você deve negociar com o proprietário os reajustes?

Os aluguéis no Brasil são feitos mediante contrato, em geral de 30 meses, com reajuste anual, corrigindo a inflação no período. Enquanto o setor de serviços adequou a correção de preço para o IPCA (índice de inflação oficial do país, apurado pelo IBGE que considera a variação de preços no consumo das famílias), o aluguel permanece sendo reajustado pelo IGP-M (índice geral de preços, apurado pela FGV, e que leva em conta apenas 30% o aumento de preços no consumo das famílias e 60%, os preços no atacado, ou seja, as matérias-primas para as indústrias e demais empresas que são influenciadas pela variação do dólar).

Nesses dois últimos anos, a desvalorização do real em relação ao dólar foi enorme. Em julho/2021 o IGP-M variou 0,78% e nos últimos 12 meses, 33,83%.



Se o reajuste do seu aluguel é em agosto o proprietário vai lhe mandar um boleto com aumento de 33,83% no preço



Como negociar?

Não adianta reclamar, é necessário que você negocie com uma proposta em mãos e com argumentos legais.



Verifique o reajuste pelo IPCA e pelo IGP-M, utilizando a Calculadora do Cidadão, disponibilizada pelo Banco Central do Brasil e tenha já uma proposta para fazer com a administradora ou o proprietário. Você pode baixar o aplicativo no seu celular ou buscar no site de pesquisa. Ao entrar, escolha Correção de Valores – Índice de Preços.





É possível reparar a diferença no valor do aluguel reajustado pelo IPCA (R$ 1.625,20) ou pelo IGP-M (R$ 2.007,38). A diferença é de R$ 382,18/mês, que em 12 meses significa R$ 4.586,16 de pagamento a maior. Importante: como não temos ainda a inflação de julho pelo IPCA (que será divulgada até o dia 10/08/2021), utilizamos 12 meses com base no mês anterior, o que dará apenas uma diferença residual.Conclusão: se está chegando o mês de reajuste do seu aluguel, se antecipe, seja protagonista da sua vida financeira. Procure o proprietário ou a administradora e já negocia o reajuste pelo IPCA.Explique que você não terá condições de pagar um reajuste que não representa a realidade do seu orçamento. O seu salário vai ser reajustado com base no IPCA e é por ele que o seu custo de vida tem que se basear.Dica da Planejadora Financeira: se você vai alugar imóvel, vai fazer um contrato novo, peça que conste no contrato reajuste pelo IPCA, que é o índice mais próximo da sua realidade, da realidade dos reajustes salariais.

*Myrian Lund é economista e professora dos MBAs da Fundação Getulio Vargas