Opinião

Anderson Moraes: Cigarro ilegal rouba R$ 247 milhões que poderiam ser investidos no RJ

Esse valor representou quase 30% dos investimentos liquidados em todas as áreas da administração direta do governo do Estado no ano passado e superou o orçamento de R$ 244,7 milhões destinado à atenção básica em saúde no período

Publicado há 3 dias