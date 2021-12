OPINA9DEZ - ARTE KIKO

Publicado 09/12/2021 06:00

Hoje no Brasil, segundo a Confederação Brasileira de Skate (CBSK) – entidade voltada para o desenvolvimento do esporte no país, que tive a honra de presidir entre 2017 e 2019 - ultrapassamos a marca de oito milhões de skatistas em território nacional. De cada dez lares, seis possuem skates. Com a fantástica estreia da modalidade nas Olimpíadas de Tóquio – em que o skate conquistou três das 21 medalhas ao país – o número de adeptos ao esporte tende a crescer cada vez mais, se consolidando em segundo lugar dentre as modalidades mais praticadas por aqui, somente atrás do futebol.



Em maio do ano passado, no auge da pandemia de covid-19, fundamos um instituto social na Ilha da Gigóia, Zona Oeste do Rio e um time de primeira linha. Naqueles tempos de incerteza, pudemos realizar uma série de campanhas para arrecadação de alimentos para comunidades, máscaras e equipamentos de proteção individual para a rede pública de saúde, eventos culturais para a arrecadação de mais insumos para a doação, enfim, muita solidariedade e gratidão, fundamentais naquele momento crítico.



Agora, trazendo um conceito mais amplo de apoio e fomento a iniciativas relevantes para a sociedade através do mundo skate, estamos rebatizando o nome do meu instituto social para Instituto Skate Cuida (ISC). Nosso objetivo maior é poder abraçar cada vez mais ações, projetos e eventos através do ISC, que promovam o Esporte, a Saúde, a Arte e a Educação, bem como a inclusão social e o desenvolvimento humano para todas as idades.



Em um ano e meio no campo do empreendedorismo social realizamos muitas ações não só na nossa sede na Ilha da Gigóia (RJ), mas junto a outros parceiros como a ONG Social Skate em Poá (SP), Ademáfia no Morro Santo Amaro (RJ), o Instituto Nova Era (Ribeirão Preto), entre muitas outras. Além das campanhas de arrecadação e distribuição de alimentos e insumos para a saúde, foi possível doar obstáculos para pistas de skate, equipamentos e acessórios para o treino e evolução do esporte no país.



Recentemente, na sede do ISC também lançamos o Programa Skate Educa, voltado para o desenvolvimento de jovens skatistas. Este programa inova ao unir aulas teóricas e práticas de skate com tecnologias em neurociência para o aprimoramento cognitivo e mental. As pesquisas mostraram que a incidência de questões relacionadas à saúde mental como ansiedade e depressão, aumentou muito entre os jovens nessa pandemia. Na sede do instituto, os jovens matriculados têm à sua disposição uma plataforma digital de exercícios mentais da NeuroForma e uma equipe de tutores e psicólogas aplicando semanalmente uma série de treinamento para a melhoria das suas capacidades.



E as novidades não param por aí. No final de novembro, lançamos outra iniciativa dentro do portfólio de ações e projetos e sociais do ISC: o Programa Skate Arte & Cultura, voltado para promoção de atividades e eventos de apoio e fomento a cadeia produtiva da cultura, esporte, artes e lazer no país. Outro trabalho fundamental realizado em parceria com a Funarte e uma rede de instituições, bandas, músicos e artistas, para ajudar na retomada das atividades deste segmento, fortemente impactado na pandemia.



Nosso lema no instituto é Inspirar, Educar e Transformar. Agradeço muito a todos que acreditam na força do esporte e da cultura do skate para a transformação social. #skatecuida 2021/2022.



Bob Burnquist é skatista, múltiplas vezes campeão mundial e fundador do Instituto Skate Cuida (ISC).