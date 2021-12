Yedda Gaspar, presidente da Federação dos Aposentados do Rio - Reginaldo Pimenta

Yedda Gaspar, presidente da Federação dos Aposentados do RioReginaldo Pimenta

Publicado 11/12/2021 05:00

Os aposentados e a pensionistas do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) não precisam de educação financeira, conforme divulgado pelos membros integrantes do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS), que autorizaram o aumento do teto dos juros do empréstimo consignado. O aposentado e o pensionista do INSS precisam é de ter os seus benefícios corrigidos em relação ao salário mínimo, pois valores ficaram defasados em mais de 80% ao longo dos últimos anos.

Os aposentados e os pensionistas do INSS precisam é de boa vontade por parte das autoridades de Brasília, dos deputados e senadores para aprovação dos projetos que melhoram a nossa qualidade de vida.



É incrível como entra governo, sai governo, independentemente de sua ideologia política ou sigla partidária, os bancos sempre conseguem o que querem, sendo há anos o setor que mais lucra no nosso país. E eles, os bancos, nunca estão satisfeitos! Parece pouca coisa, mas o aumento, concedido pelo CNPS, do teto dos juros de 1,80% ao mês para 2,14% ao mês, prejudica e muito os aposentados. Ou alguém acha que as instituições financeiras vão cobrar juros abaixo do teto?



Enquanto os “nobres” conselheiros do CNPS rapidamente tomam a decisão, por unanimidade, de atenderem os pedidos dos bancos, os nossos projetos em Brasília continuam a passos de tartaruga. O projeto que cria a chamada margem social, elaborado justamente para que o aposentado consiga se livrar de alguns consignados e ter um pouco mais de folga no salário, parece que está parado. O mesmo ocorre com o que prevê o 14º salário para aposentados e pensionistas que tiveram o benefício antecipado no início do ano.



E o pior é que, com o desemprego que assola o país, muitos aposentados e pensionistas ainda se veem obrigados a ajudarem filhos casados que perderam o emprego. Mas, aí, vêm os conselheiros e dizem que precisamos de educação financeira. É o fim da picada!



Yedda Gaspar é presidente da Federação das Associações de Aposentados e Pensionistas do Estado do Rio de Janeiro (Faaperj)