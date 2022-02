Secretário Vinícius Farah - Divulgação

Publicado 08/02/2022 06:00

O poder de transformação do estado está nos municípios. Quando uma cidade cresce, como resultado de uma administração pública de qualidade, todos crescem ao redor. Sei que esta não é uma tarefa fácil. Como ex-prefeito, reeleito para um segundo mandato, com percentual de votação de mais de 80%, conheço as dificuldades enfrentadas por aquele que administra uma cidade com poucos recursos e longe da capital.

No entanto, é preciso evitar que os desafios se tornem uma justificativa para a inércia. É preciso encarar a vida política não como um trabalho, mas como uma missão. É preciso, principalmente, querer transformar a vida das pessoas.



Durante oito anos, fizemos uma verdadeira revolução em Três Rios. No período de 2009 a 2016, quando fui prefeito, mais de duas mil empresas, entre pequenas, médias e grandes, se instalaram na região, gerando mais de 16 mil novos postos de trabalho, além de aumentar o orçamento de R$ 69 milhões para R$ 400 milhões.



A pequena cidade, 125 quilômetros distante da capital, ganhou projeção nacional e internacional, e virou motivo de orgulho, para o estado e para o país. Quem me conhece, sabe que estou sempre à disposição para compartilhar a experiência que tivemos em Três Rios, a quem interessar possa.



Como ex-prefeito, sei da importância do interior em relação ao estado. Chegou o momento de priorizar o investimento regional para consolidar um estado forte. Temos hoje um governo que enxergou – e enxerga – que o caminho certo do desenvolvimento econômico é o do interior forte para que toda a Economia do estado se consolide.



Graças à gestão do governador Cláudio Castro, temos resultados positivos no Rio de Janeiro, como a recuperação de 100% dos empregos perdidos durante a pandemia, o recorde de abertura de novas empresas registrado pela Jucerja e o volume de investimentos privados em andamento no estado. Temos ainda as obras à disposição dos municípios previstas no programa estadual Pacto RJ, e uma parceria histórica que ocorre entre o governo do estado e a Alerj, fundamental para justificar o crescimento em curso do estado.



Ao mesmo tempo, o estado conta com uma safra riquíssima de novos prefeitos. Temos um novo Rio acontecendo, temos gestores preparados, comprometidos, e um governador atento a isso. Esse é momento de mudar o estado. Distantes ou não da capital, a responsabilidade é de todos nós. É preciso olhar pra frente, planejar o futuro. Que toda a população do Estado do Rio de Janeiro possa colher os frutos do que está sendo semeado hoje.



Tenho muito orgulho e privilegio de participar do governo Cláudio Castro, que em apenas 15 meses transformou a realidade do estado, mas principalmente transformou o desenvolvimento econômico, construindo, através da nossa secretaria, práticas públicas que, além de consolidar a Economia e resgatar a Economia do interior, consolida pra sempre o estado do Rio de Janeiro como um estado de vanguarda, pleno emprego e forte na atração de novos negócios.



Vinicius Farah é secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais do Governo do Rio