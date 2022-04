Max Rodrigues Lemos é secretário estadual de Infraestrutura e Obras - Divulgação

Max Rodrigues Lemos
Secretário estadual de Infraestrutura e Obras

Publicado 01/04/2022 00:00

Está nascendo um novo Rio de Janeiro, um estado com economia em franca recuperação e esperança no futuro. Há noves meses, recebemos a missão de colaborar e fazer parte dessa história, estando à frente da Secretaria de Infraestrutura e Obras. Não tínhamos dúvidas de que o desafio seria enorme. Para deixar para trás o noticiário negativo do passado e assumir um protagonismo nas manchetes de realizações, foi preciso muito empenho e dedicação integral.



Hoje, temos um estado com credibilidade e com as suas contas ajustadas, fruto do trabalho árduo do governador Claudio Castro, em parceria com a Assembleia Legislativa. E obviamente, esse cenário permite a transformação que estamos promovendo por todo o estado, não só desenvolvendo centenas de projetos, mas lançando grandes programas. Em apenas nove meses, já ultrapassamos a marca de R$ 2 bilhões de reais em editais já publicados.



Tivemos a oportunidade de criar junto com a nossa equipe o maior programa habitacional da história do Rio, o Casa da Gente. E isso me emociona muito, porque o estado do Rio nunca pensou em habitação popular dessa forma, focada em melhorar a vida das pessoas com novas moradias, reformas e melhorias em habitações de famílias que tanto precisam.



Criamos a possibilidade de ouvir os municípios, participando da criação do Programa Governo Presente nas Cidades, que é uma forma de democratizar os investimentos do Governo do Estado. Os prefeitos têm a oportunidade de apresentar o sonho de cada cidade sem distinção, seja aquela do interior ou da grande metrópole. Estamos falando desde uma pequena praça até grandes obras que já estão sendo executadas.



O estado do Rio está vivendo novamente os seus dias de glória. A retomada de obras importantes, como o Museu da Imagem e do Som, na praia de Copacabana, que estava parada há tanto tempo, é motivo de muito orgulho. Daqui a poucos meses, vamos poder ver novamente as gôndolas do Teleférico do Alemão transportando a população.



Trabalhamos também para tirar do papel projetos que ficarão marcados na história. A extensão da Via Light, ligando Nova Iguaçu, Cabuçu e Queimados, representará um marco na questão da mobilidade na Baixada Fluminense. É uma obra de mais de R$ 700 milhões. A transformação e a requalificação do Complexo da Mangueira é outro sonho que estamos trabalhando para tornar realidade. Uma obra de R$500 milhões, que representará mais qualidade de vida para os moradores da Comunidade e também para os turistas.



Em nossa gestão, demos prioridade à recuperação dos nossos próprios estaduais. Na Segurança Pública, criamos programas para recuperar as redes físicas das Polícias Civil e Militar, que consistem na reforma de todos os batalhões da PM e delegacias da Polícia Civil. Iniciamos as obras do Comando de Operações Especiais (COE) e estamos reformando Postos Regionais de Polícia Técnica e Científica (PRPTC).



Estamos construindo pontes, viadutos, asfaltando diversas ruas por esse estado à fora e isso nos dá muito orgulho e nos deixa muito felizes. Mas quando realizamos os investimentos na rede física da educação, como construção de escolas, creches, bibliotecas e reforma de unidades educacionais e importantes polos de conhecimento, esse orgulho é dobrado, pois através da educação as pessoas passam a ter uma perspectiva de futuro de verdade.



Na saúde, publicamos o edital mais esperado pelos moradores da Região Serrana, o da construção do Hospital de Oncologia de Nova Friburgo. Atualmente, os pacientes que precisam desse tratamento são transportados para o Rio de Janeiro ou Teresópolis em trajetos que não duram menos que duas horas e meia de viagem. Falando em Região Serrana, retomamos todas as obras de contenção de encostas que estavam paradas desde a tragédia de 2011.



Esses investimentos significam a preservação de vidas. Falando em vidas, não tem como não mencionar os 16 dias consecutivos de atuação da nossa equipe na cidade de Petrópolis na grande força-tarefa montada pelo Governo do Estado. Essa é uma experiência que jamais será esquecida.



Nosso estado está se transformando, os investimentos estão acontecendo. Os resultados estão aparecendo e estamos transformando a vida das pessoas de verdade. Temos a certeza de que hoje temos um estado do Rio de Janeiro com a autoestima elevada, com esperança de transformação todos os dias e com uma infraestrutura muito melhor. O trabalho é pra valer!



*Max Rodrigues Lemos é secretário estadual de Infraestrutura e Obras